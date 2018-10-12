'Denizin altından geçen dünyadaki ilk yarış'

"Yaklaşık 2 milyar insan ülkemizi görüyor ve tanıyor"

"Bu yıl bir ilk yaşanacak"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Türkiye'nin 11 Ekim Perşembe günüya çapındaki en prestijli spor organizasyonlarından 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na (TUR 2018) bu yıl en yüksek katılımın olduğunu söyledi.Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, TUR 2018'in yarım asrı geride bırakan Türkiye'nin 11 Ekim Perşembe günüya çapındaki tek uluslararası spor organizasyonu olduğunu bildirdi.Marmara Bisiklet Turu olarak başlayan organizasyonun 1965 yılından sonra Cumhurbaşkanlığı himayesine alındığını hatırlatan Küçükbakırcı, "Bu yılki turun diğerlerinden en önemli farkı şimdiye kadar en yüksek katılımın sağlanması. Yani 11 Ekim Perşembe günüyada ismiyle anılan 18 takımdan 9'u burada. Geri kalan Prokontinenntal dediğimiz 11 takım da burada. 20 takım ve 138 sporcuyla yolumuza devam ediyoruz." dedi.Uluslararası turların, farklı renklerin, farklı dillerin ortak anlaşma zemini oluşturduğuna işaret eden Küçükbakırcı, bu tür organizasyonların Türkiye'nin güzelliklerini, tarihi ve kültürel zenginliklerini de gösterdiğini kaydetti.Turun ülke tanıtımı açısından önemine de işaret eden Küçükbakırcı, "Eurosport 1'den verdiğimiz bu yayın 700 milyon konuta giriyor. Yaklaşık 2 milyar insan ülkemizi görüyor ve tanıyor. Bunların turizmde, sporda, ticarette dönüşümleri oluyor. Bu organizasyonların sayısını bundan sonra da artırarak devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.Küçükbakırcı, turun bu yıl önemli yenilikler barındırdığına işaret ederek şöyle konuştu:"Tur ilk kez Selçuklu'nun başkenti Konya'dan başladı. Osmanlı'nın ilk başkenti Bursa'da devam edecek. 3 imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul'da tamamlanacak. Bu yıl sporcular Osmangazi Köprüsü ve Avrasya Tüneli'nden geçecek. Bu yıl bir ilk yaşanacak. Bisikletçiler denizin altından geçecek. Denizin altından geçen 11 Ekim Perşembe günüyadaki ilk yarış. Sporcular, Avrasya Tüneli'nden geçerek kıta değiştirecekler. Bu heyecanı birlikte yaşayacağız."Erol Küçükbakırcı, katılımı daha da artırmak adına gelecek yılki turun 16-21 Nisan 2019 tarihinde yine 11 Ekim Perşembe günüya turu kapsamında düzenlenmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğinden onay aldıklarını, bunun da bir ilk olduğunu kaydetti.Bisiklet sporunda her geçen gün sayının arttığına vurgu yapan Küçükbakırcı, "2 yıl içerisinde 7 kat büyüdük. Sayı ne kadar çoğalır, mücadele o kadar artarsa başarı da aynı hızla geliyor. Biz bu sporun daha çok yayılımı için daha çok insana ulaşmak için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.Küçükbakırcı, Sağlık Bakanlığı tarafından verilen bisikletlerden ilk 10'unu Marmaris etabının ardından vatandaşlara dağıttıklarını dile getirdi.