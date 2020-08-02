Denizde virüs bulaşır mı? havuzda virüs bulaşır mı? 2020

Denize girerken veya havuza girdiğimizda koronavirüs bulaşma riski olup olmadığına yönelik vatandaşlar merak ediyor. Havuza girerken ya da denizde koronavirüs bulaşma riski konusunda uzmanlar gerekli uyarıları yapıyor. Bu konuda yapılan girişimler sebebiyle şuana kadar duyurular yapıldı. Yaz tatilinde deniz veya havuza girildiğinde nasıl korunmalıyız soruları da akla geliyor.Hangi durumlarda koronavirüs havuzda veya denizde bulaşabilir? Havuzda koronavirüs bulaşır mı? denizde koronavirüs bulaşır mı? sorularına ilişkin Prof. Dr. Ateş Kara'nın açıklamaları bulunuyor.Virüsle ilgili bilgilerinin arttıkça virüsün bulaştırıcılığının biraz daha fazla olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Kara, "O nedenle de bu 1 metre mesafe doğru; ama daha kısa süre tutmamız lazım. Bu da öksürmeden, hapşırmadan. 1 metreden kısa mesafede 2 dakika kadar karşınızdakiyle karşılaşırsanız riskin yüksek olduğunu söyleyelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin altına indirmeyelim ve dışarıdayken de maske takalım" dedi.Prof. Dr. Kara, Haziran ayında koronavirüs tedbirlerinde bir miktar azalma olacağını işaret ederek, "Ama daha biz bu virüsün her şeyini görüp tam netleştirene kadar, gerçekten ısıdan, güneşten ne kadar etkileniyor, toplum içerisindeki yayılımı ne kadar, o anki vaka sayımız ne, bunu tam kesinleştirene kadar önümüzdeki dönemde de kurallarımızın büyük kısmına uyarak devam edeceğimizi söylememiz lazım." görüşünü dile getirdi.Prof. Dr. Kara, virüsün kanda çok fazla bulunmadığı için kan taşıyan sivrisinekler ile geçme ihtimali olmadığını belirtti. Prof. Dr. Kara "Virüsün en azından sıcaktan etkilendiğini gösteren ilk veriler yayımlandı. Bulaşma sıcaklığını gösteren veriler daha önceden yayımlanmıştı. Sıcaklardan çok ciddi olmasa da bir miktar etkilenmesi mutlaka olacaktır. Ama bu yaz herkes tüm önlemlere birebir devam edecek." dedi.Prof. Dr. Kara, Kovid-19 aşısının yakın gelecekte mümkün görülmediğini belirterek, "" diye konuştu.