Denizcilik hiç kolay değil

Birçok insan için denizcilik ilgi çekici bir meslek gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.







İLGİLİ VİDEO Birçok insan için denizcilik ilgi çekici bir meslek gibi gözükse de işin iç yüzü öyle değil.

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