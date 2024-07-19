Haber Tarihi: 19 Temmuz 2024 10:58 - Güncelleme Tarihi: 19 Temmuz 2024 10:58

Denizbank Mobil Neden Açılmıyor? 19 Temmuz 2024

Bugün sabah saatlerinden itibaren Denizbank müşterileri, mobil uygulamaya giriş sorunlarıyla karşılaşıyor. Kullanıcılar, uygulamaya giriş yapmaya çalıştıklarında hata mesajı aldıklarını veya uygulamanın açılmadığını bildiriyor.

Denizbank Mobil Neden Açılmıyor? 19 Temmuz 2024
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Denizbank'tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Bazı kullanıcılar, sorunun Microsoft Crowdstrike yazılımının yükseltilmesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Bu iddiaya göre, yazılımdaki bir aksaklık, Denizbank'ın mobil uygulamasını ve internet sitesini etkiledi.

Denizbank Mobil'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, işlemlerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirler.

Denizbank İletişim Bilgileri:

Telefon: 0850 222 0 800

Müşteri Memnuniyeti: https://www.denizbank.com/iletisim
Sorunla ilgili gelişmeleri takip etmek için aşağıdaki kaynakları kontrol edebilirsiniz:
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