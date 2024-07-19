Denizbank Mobil Neden Açılmıyor? 19 Temmuz 2024

Denizbank'tan konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.



Bazı kullanıcılar, sorunun Microsoft Crowdstrike yazılımının yükseltilmesinden kaynaklandığını iddia ediyor. Bu iddiaya göre, yazılımdaki bir aksaklık, Denizbank'ın mobil uygulamasını ve internet sitesini etkiledi.



Denizbank Mobil'e erişim sorunu yaşayan kullanıcılar, işlemlerini internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirebilirler.



Denizbank İletişim Bilgileri:



Telefon: 0850 222 0 800



Müşteri Memnuniyeti: https://www.denizbank.com/iletisim

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