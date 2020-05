Aralık ayında Çin'de ilk vakaların ortaya çıktığı corona virüsünün etkisi her geçen gün artıyor Bazı ülkelerde havaların ısınmasıyla birlikte tatil sezonu başlarken gündemde elbette corona virüsünün etkisi hissediliyor.Corona virüsünün nasıl bulaştığına ya da kaç saniye havada kaldığına dair tartışmalar devam ederken, bilim dünyasının yeni tartışma konusu "deniz ve havuzda corona virüsü bulaşır mı" ve "tatilde Covid-19 bulaşmaması için nelere dikkat etmeliyiz" soruları etrafına şekilleniyor.Yüzmenin berbere gitmekten ya da dışarıda yemek yemekten daha güvenli olduğunu söyleyen uzmanlar, virüsün havuz suyunda yaşayamayacağını öne sürüyor.ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin (CDC) yaptığı araştırmaya göre, "Covid-19'un havuz ya da jakuzide bulaştığına dair bir kanıt yok" açıklamasını yaptı.Tennessee Üniversitesi'ndeki Sağlık Yüksek Okulu'nda görevli Profesr Robert Lavin, "Havuzdaki ortalama klor oranı virüsü öldürmeye yeter" ifadesini kullandı.USC'de Tıp Fakültesi'nde moleküler mikrobiyoloji ve imünoloji alanında uzmanlaşan Profesör Paula Cannon da, "Bir gölde corona virüsü bulaşmasının tek ihtimali, bütün göl suyunu yutarak olabilir. Yoksa gölde yüzerken yutulan sudan corona virüsüne yakalanmak çok düşük ihtimal" dedi.Ayrıca yetkililer, her ne kadar denizde de olsa sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini dile getirdi. ABD'nin popüler tabloid gazetesi New York Post, yüzme, sosyalleşme ve içecek tüketimi sırasında sosyal mesafeye dikkat edilmesi gerektiğini okurlarına aktardı.Öte yandan uzmanlar corona virüsünün su üzerinden bulaşma ihtimalinden daha tehlikeli bir detaya dikkat çekti. Uzmanlar, plajlardaki şezlongların, şemsiyelerin ve diğer yüzeylerin sık sık temizlenmesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Uzmanlar, bu yüzeyler aracılığıyla corona virüsünün bulaşabileceğini dile getirdi.Gündelik hayatın bir parçası haline gelen yüz maskeleri ile ilgili de CDC'den açıklama geldi. CDC, denize, havuza ya da göle girildiği zaman maske takılmaması gerektiğini duyurdu. CDC tarafından yapılan açıklamada, "Yüzünüzü maske ile kapatmak ıslanırken nefes almayı çok zorlaştırabilir ve Covid-19 kadar ölümcül bir hale gelebilir" ifadesini kullandı.