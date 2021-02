Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, olimpiyatlardan umutlu

Fenerbahçe Doğuş Yelken adına yarışan Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda 470 sınıfında mücadele edecek Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, olimpiyatlar için çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor.



Dünya Şampiyonası için Portekiz'in Vilamoura kentinde çalışmalarını sürdüren Deniz Çınar ve Ateş Çınar, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, olimpiyatlara en iyi şekilde hazırlanmaya çalıştıklarını dile getirdi.



Fenerbahçe Doğuş Yelken olimpik milli sporcuları olarak salgın sürecine rağmen hazırlıklara ara vermeden devam ettiklerini belirten Deniz Çınar, "Pandeminin dünyayı bu kadar saracağını, yasakların bu kadar süreceğini düşünmemiştik. Olimpiyatlar bir yıl ertelendi. Bu bir yılı daha iyi hazırlanmamız adına bir fırsat olarak gördük." dedi.



Fenerbahçe Kulübünün doğru planlama yapmaları ve çalışmaların sekteye uğramaması için kendilerine destek olduğunu anlatan Deniz Çınar, "Planımızı güzel yapmıştık sadece bir yıl daha uzadı diye düşünüyoruz. Pandemiden dolayı daha önce 10-12 uluslararası yarış yaparken belki şimdi 5 yarış yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Önlerinde 5-10 Mart tarihlerini kapsayan bir Dünya Şampiyonası olduğunu belirten Deniz Çınar, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İki haftadır kamp dönemi için Portekiz'deyiz. İki ay İspanya'ya gidip geldik, pandemi sürecinde yarışların tarihleri sürekli değiştiği için hazırlıklar da zor oluyor. Dünya Şampiyonası onaylandı hemen buraya gelip yarışın yapılacağı yerde hazırlıklara başladık. Üst düzey tüm yelkenciler de burada, onlarla çalışıyoruz ve bu bizim için faydalı oluyor. Portekiz'de pandemi kısıtlamaları bütün gün uygulanıyor. Marketler açık, sporcular da sadece antrenmana gidebiliyor, marinaya gidiyoruz sonra konakladığımız evimize geliyoruz. Antrenör ve fizyoterapist olmak üzere 4 kişi bir evde kalıyoruz, kolay olmadı en son yarışımızdan 14 ay geçmiş. Yarıştığımızdan beri bir yılın üstünde zaman geçti, bir sporcu için oldukça zor bir durum, kendini hazırlama mental ve fiziksel olarak her anlamda problemli "



- 70 günlük ara



Kardeş Ateş Çınar da salgın sürecinde risk almamak adına her şeye çok dikkat ettiklerini vurgulayarak, "Her yarışa gelirken test oluyoruz, dönerken test oluyoruz, kimseyle görüşmüyoruz. 70 gün süre yelkenden uzak kaldık sonrasında yazı çok verimli geçirdik. İspanya'ya kampa gittik. Hem Fenerbahçe Doğuş Yelken hem de Türkiye Yelken Federasyonu'nun desteğiyle hazırlıklarımızı yaptık, yoğun olimpik çalışma rutinimize döndük." ifadelerini kullandı.



Olimpiyatların yapılacağından umutlu olduğunu kaydeden Ateş Çınar, "Haziran ayında Japonya'da yelken yarışımız var. Yarış ilanı açıklandı ve Haziran'da Japonya'ya gidiyoruz, olimpik marinada yarışacağız. Buradan anlıyoruz ki olimpiyatlar bir kez daha ertelenmeyecek." diye konuştu.



Olimpiyata katılacak tüm sporcuların çok motive olduğunu belirten Deniz Çınar ise "Olimpiyatlara gitmek için uzun yıllar çalışan ve bu disiplinle yaşayan sporcular söz konusu. Pandemi sürecinde olimpiyatların ertelenmesi tabii ki sporcuları üzdü. Ancak öncelikli olan sağlık diyerek Tokyo'da en iyi performansı göstereceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.



- 4. kez olimpiyatlarda yarışacaklar



Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, olimpiyat oyunlarında 4. kez Türkiye'yi temsil edecek.



"Bu bizim 4. olimpiyatımız olacak" diyen Ateş Çınar, "İlk olimpiyattan farklı olan duygumuz; ilk kez giderken heyecandan ne yapacağımızı bilmez durumdayken şu an çok farklı bir deneyimle, bilinçle ve kendinden emin olarak gidiyoruz. O dönem sadece katılmak için mücadele ederken şimdi Fenerbahçe Doğuş Yelken'in yaptığı eşsiz yatırımlar ve destekle 'olimpik madalya' hedefiyle gidiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Hazırlık sürecinin çok iyi geçtiğine dikkati çeken Ateş Çınar, bir an önce yarışıp hedeflerine ulaşmak istediklerini söyledi.



Fenerbahçe ve Doğuş markalarının birlikteliğiyle yelken sporunun farklı bir boyuta taşındığını kaydeden Ateş Çınar, "Dünya standartlarıyla eş noktaya geldi. Birkaç yıl öncesi ile şu anki durum çok değişti. Hedefler büyüdü, vizyon genişledi. Federasyonun da bu konudaki desteği de oldukça önemli. Fenerbahçe'nin dokuz branşta sporcular yetiştirmek, Türkiye'nin sporcu fabrikası olmak ve olimpiyatlara sporcular göndermek gibi çok önemli bir misyonu var. Kulüpte olimpiyatlara ve olimpik sporculara eşsiz bir değer veriliyor. Bu çok önemli bir duruş. Bunu başarmak ise önemli bir gurur. Fenerbahçe bu gururu en haklı şekilde yaşayan kulüp." diye konuştu.



- Hedef madalya



Olimpiyatlardan madalya ile dönmenin Fenerbahçe Doğuş Yelken'in emeklerinin karşılığını alması adına mükemmel olacağına dikkati çeken Deniz Çınar, "Hem de Türk sporcularının neleri başardığının tüm dünyaya gösterilmesi adına çok kıymetli olacak." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Doğuş Yelken sporcuları olarak dünya standartlarında şartlarla çok iyi bir olimpiyat hazırlık dönemi geçirdiklerini anlatan Deniz Çınar ise sözlerini şöyle sürdürdü:



"Tek hedefimiz yelkende olimpiyat madalyasını ülkemize getirmek. Kulübümüzün, sponsorumuzun bizden beklentisi bu. Bu süreçte bize destek olan Yelken Federasyonumuzun da katkılarıyla umuyorum bu başarıyı ülkemize kazandıracağız."



Fenerbahçe Kulübü adına yelkende 3 sporcunun olimpiyatlar için kota aldığına dikkati çeken Ateş Çınar da "Alican Kaynar da çok ciddi şekilde olimpiyatlara hazırlanan bir diğer arkadaşımız. Ayrıca Fenerbahçe her zaman olimpiyatlara en fazla sporcu gönderme hedefine sahip. Kulüpte tüm branşlarda şu an 9 sporcu olimpiyat madalyası aldı. Kulübün toplam hedefi ise olimpiyatlara 20-25 sporcu gönderebilmek. Bu haziran ayına dek sürecek kota mücadeleleri sonrası netleşecektir." diye konuştu.



Kulüplerinin olimpik sporculara değer vermesinin önemli olduğunu vurgulayan Deniz Çınar ise şunları söyledi:



"Fenerbahçe Doğuş Yelken 'olimpiyat madalyası' odağı ile planlama yapmış, yola çıkmış bir şube. Fenerbahçe Kulübü başkanından yönetim kuruluna şube sorumlusundan profesyonellerine kadar herkes bu rol ile çalışıyor. Kulübümüz biz sporculara maddi manevi her tür desteği veriyor. Bu, olimpiyat hedefindeki bir sporcu için çok önemli ve değerli."



- Yelken sporunun gidişatı



Deniz ve Ateş Çınar kardeşler, yapılan yatırımlarla yelken sporunda gelecekte daha başarılı sonuçlar alınacağına inandıklarını söylediler.



Kendilerinin daha alt seviyeden yelken sporuna başladıklarını hatırlatan Deniz Çınar, "Şimdi kulüplerin, federasyonun desteği ile yeni sporcular daha üst seviyeden başlıyor. Önümüzdeki dönemde yelkende olimpiyat madalyasını kazanma başarısı olursa ve bu sporun popülaritesi artarsa çok daha fazla yelkencinin gelişeceğini, çocukların yelkenle buluşma şansının olacağını düşünüyorum." diye konuştu.