Deniz Undav için Almanya'dan yeni iddia

Galatasaray'ın transfer listesinde bulunan Türk asıllı Alman forvet Deniz Undav'a Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen'in talip olduğu öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Deniz Undav için Almanya'dan yeni iddia
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20 Aralık 2022 19:59
Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Türk asılı Alman golcü Deniz Undav'a yeni bir talip çıktı.

Sky Sports'da yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, golcü oyuncusu Niclas Füllkrug'un ayrılığına karşın hazırlığa geçti ve Brighton'da yeterince forma şansı bulamayan Deniz Undav'ı gündemine aldı.

"GALATASARAY DA İSTİYOR"

Haberde, Galatasaray'ın da hala Deniz Undav için nabız yokladığı belirtilirken, Werder Bremen'in dışında Hertha Berlin ve bazı Bundesliga ekiplerinin de Deniz' olan ilgilerini sürdürdükleri ifade edildi.

Bu sezon Brighton Hove Albion formasıyla Premier Lig'de sadece 94 dakika forma şansı bulabilen 26 yaşındaki Deniz Undav, geçtiğimiz sezon Belçika Ligi ekiplerinden Union Saint Gilloise formasıyla çıktığı 41 maçta 27 gol 12 asistlik performansıyla yıldızlaşmıştı.



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