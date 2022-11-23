Deniz Undav'dan Galatasaray'a yeşil ışık

Galatasaray'ın transferdeki bir numaralı gözdesi Deniz Undav... Haris Seferovic'i göndermeyi düşünen sarı-kırmızılılar yerine Deniz'i kadroya katmayı planlıyor.



Geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Union SG'de 23 gol, 13 asistlik müthiş bir performans gösteren oyuncu, İngiltere'de umduğunu bulamadı.



Bu sezon geldiği Brighton'da sadece 8 maçta 94 dakika forma giydi, skor üretemedi.



İngiliz ekibinde, forma giyme konusunda umudunu kaybetmiş görünen Deniz'in Ocak ayında ayrılmaya hazırlandığı ve menajerine de talimat verdiği öğrenildi.



Daha önce Brighton'dan Andone'u kiralayan Cimbom şimdi 26 yaşındaki oyuncunun transferini bitirmeye çalışacak.





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