MAHALLE ARKADAŞLARI AYNI TAKIMDA!

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdelerinden Deniz Türüç, transferden çok yeni sezonu düşünüyor.Görüşmeleri kulübe bıraktığını ve sözleşmesinin devam ettiğini belirten gurbetçi yıldız şöyle konuştu:."Hollanda'da aynı mahallede büyüyen Deniz Türüç, Chery ve Bilal yıllar sonra bu kez Kayserispor'un başarısı için birlikte ter dökecek.Yeni transferler Bilal ile Chery'nin takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Deniz, "İkisi de benim eski arkadaşım. Çok kaliteli futbolcular. İnanıyorum ki lige damga vuracaklar" dedi.