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Deniz Türüç'ten transfer açıklaması!

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kayserispor'da forma giyen Deniz Türüç, transferi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Kaynak: Fanatik
Deniz Türüç'ten transfer açıklaması!
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31 Temmuz 2018 10:52
Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın gözdelerinden Deniz Türüç, transferden çok yeni sezonu düşünüyor.

Görüşmeleri kulübe bıraktığını ve sözleşmesinin devam ettiğini belirten gurbetçi yıldız şöyle konuştu:

"Beni alacak kulüplerin bir bedel ödemesi gerekiyor. Bu bedel de sanırım yüksek geliyor. Büyük takımların içinde bulunduğu ekonomik şartlar, iyi performans gösterdiğim, milli takıma yükseldiğim sezonun ardından şanssızlık oldu. Ancak ben bunu tam olarak böyle değerlendirmiyorum. Pozitif bakıyorum. İlle de gitmek zorunda değilim. Kayseri'de mutluyum. Ailem mutlu. Ben burada yıldızlaştım ve A Milli Takım'a yükseldim."

MAHALLE ARKADAŞLARI AYNI TAKIMDA!

Hollanda'da aynı mahallede büyüyen Deniz Türüç, Chery ve Bilal yıllar sonra bu kez Kayserispor'un başarısı için birlikte ter dökecek.

Yeni transferler Bilal ile Chery'nin takıma büyük katkı sağlayacağını belirten Deniz, "İkisi de benim eski arkadaşım. Çok kaliteli futbolcular. İnanıyorum ki lige damga vuracaklar" dedi.



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