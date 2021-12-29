Deniz Türüç, yeniden Kayserispor'da

Yukatel Kayserispor, 2.5 sezon önce ayrılan eski futbolcusu Deniz Türüç'ü kiralamak için Medipol Başakşehir ile anlaşmaya vardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Deniz Türüç, yeniden Kayserispor'da
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29 Aralık 2021 23:38
Yukatel Kayserispor, eski futbolcusu Deniz Türüç için Medipol Başakşehir ile kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kayserispor, transfer yasağının kalkmasının ardından transferi gerçekleştirebilecek.

2.5 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Hollanda kulübü Go Ahead Eagles'ten 2015 yazında Kayserispor'a transfer olan Deniz Türüç, 4 yıl sonra 2.5 milyon euro karşılığı Fenerbahçe'ye imza attı. İrfan Can Kahveci transferinin bir parçası olarak Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç, 2.5 sezon sonra tekrar eski kulübüne geri dönecek.

Haber:Faruk Aydemir


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