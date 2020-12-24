Deniz Türüç: 'Türkiye'yi seçtim, gururluyum'

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Başakşehir forması giyen Deniz Türüç, Hollanda'da dünyaya geldi. Hollanda U-20 Milli Takımı için iki maça çıkan oyuncunun son tercihi A Milli Takımımız oldu.



27 yaşındaki Deniz Türüç, 2013 yılında Hollanda U20'de forma giydikten sonra, 2015'de Türk Milli Takımı'na geçti. Kanat oyuncusu milli yakımla ilk maçına 2017'de çıktı.



"İLK MAÇIMDA AĞLADIM"



Deniz Türüç milli takım için; "İlk milli maçımda mutluluk gözyaşları döktüm. Annem ve babam çok gururluydu. 80 milyonluk bir ülkeyi temsil etmek çok özel bir his." açıklamasında bulundu.



Deniz Türüç, A Milli Takımımızın formasıyla 9 maça çıktı ve bu maçlarda 2 gol kaydetti.



