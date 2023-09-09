Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt

Adı Beşiktaş ile anılan Deniz Türüç, transfer dedikoduları hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Deniz Türüç'ten Beşiktaş iddialarına yanıt
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09 Eylül 2023 14:35
Son güncelleme 09 Eylül 2023 14:43
İsmi son günlerde Beşiktaş ile anılan Rams Başakşehir'in başarılı oyuncusu Deniz Türüç, transfer durumuyla ilgili Exxen'deki Konuşanlar programında açıklamada bulundu.

Program sunucusu Hasan Can Kaya'nın Beşiktaş'a transfer durumu ile ilgili sorusuna Deniz Türüç, ''Beşiktaş'a transferim ile ilgili bir şeyler var ama kesin bir durum yok. Beşiktaş büyük bir camia.'' ifadelerini kullandı. 

FIRSAT TRANSFERİ 

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, fırsat bir transfer durumu olursa kanat ve on numara bölgelerine transfer yapabileceklerini belirtmişti. 

İSMİ TRABZON İLE DE ANILMIŞTI 

30 yaşındaki tecrübeli oyuncunun ismi kısa bir süre önce Trabzonsporla da anılıyordu. 

DENİZ TÜRÜÇ'ÜN KARİYERİ

Kariyerinde 407 maça çıkan Deniz, 62 defa fileleri sarsarken 50 de asist katkısı yaptı. 

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