Fenerbahçeli Deniz Türüç, Trabzonspor karşısında jeneriklik bir golle skoru 1-1'e getirerek takımının final için umutlanmasını sağladı. Ancak Deniz, 61. dakikada oyundan alınınca çok sinirlendi, tepkisini net bir şekilde gösterip soyunma odasına gitti.



Deniz Türüç, maçın ardından bu davranışları nedeniyle teknik ekip ve arkadaşlarından özür dileyerek, "Tepkim abartılıydı ama sinirlerime hakim olamadım" diye konuştu.



Oyundan çıkarken duruma isyan eden Deniz Türeç'e Volkan Demirel "Otur yerine" diyerek yanıt vermişti. Teknik direktör Tahir Karapınar ise karşılaşmanın ardından "Deniz Türüç'ü oyundan alarak hata yaptık" şeklinde konuşmuştu.



