Deniz Türüç, resmen Başakşehir'de

Başakşehir, Fenerbahçe'den kiraladıkları Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Abone Ol
Deniz Türüç, resmen Başakşehir'de
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2021 20:10
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, geçen sezon Fenerbahçe'den kiralık olarak kadrolarına kattıkları Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon takımımızda kiralık olarak forma giyen Deniz Türüç ile 3 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Milli formamızı da giyen oyuncumuz ile yolumuza birlikte devam etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Değerli futbolcumuza kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz." denildi.

Kayserispor'dan 2019-2020 sezonu öncesinde Fenerbahçe'ye transfer olan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertlilerde 1 sezon geçirdi. Geçen sezon Medipol Başakşehir'e kiralanan Deniz Türüç'ün Fenerbahçe ile 1 sezon daha sözleşmesi bulunuyordu.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
EURO 2020 Navigasyon
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.