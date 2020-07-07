Deniz Türüç: 'Öfkem ve isyanım yediğimiz gole'

Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede kenara alındıktan sonra tepkili görüntüsü ekrana gelen Deniz Türüç, hareketlerinin nedenini açıkladı.



Yedikleri gole tepki verdiğini kaydeden Deniz, "Maçın adrenalini ile verdiğim reaksiyonun yanlış yere çekilmeye çalışıldığını üzülerek takip ediyorum. Rakip takım adına: "Bir kere geldiler hocam bir kere geldiler gol yedik, oyunu tam kontrolümüze almıştık. " diyorum. Tüm öfkem ve isyanım tamamen yediğimiz gol ve pozisyonaydı." dedi.



