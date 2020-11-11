Deniz Türüç: 'Kendime güvenerek çıkışa geçtim'

A Milli Takımımızda Deniz Türüç 3-3 biten maç sonrası açıklamalarda bulundu.



Deniz Türüç maç sonrası yaptığı açıklamada; "Yeni bir takım, yeni bir hava... Buradan Okan Buruk'a ve başkanıma teşekkür ediyorum. Kendime güvenerek, çalışarak çıkışa geçtim çok şükür. Çok çalışarak, kendime güvenerek, inanarak bir çıkışa geçtim çok şükür. İnşallah daha iyi olacak." dedi.



Attığı gole de değinen Deniz, "Caner ağabey ile Fenerbahçe'de de iyi anlaşıyorduk. Top ona geldiğinde arkaya koşacağımı ve top isteyeceğimi biliyordu. Cenk'in de büyük payı var, stoperi çekti, ben de arkaya koştum. İyi bir gol oldu. Bu hazırlık maçı herkesi hazır hale getirdi, şimdi önümüzdeki önemli maçlara konsantre olacağız." ifadelerini kullandı.



