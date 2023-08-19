Deniz Türüç için Umut Meraş

Beşiktaş transfer haberleri: Rams Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için Deniz Türüç'ü isteyen Beşiktaş arasında pazarlıklar devam ediyor.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Deniz Türüç için Umut Meraş
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19 Ağustos 2023 11:56
Başakşehir'in kadrosuna katmak istediği Umut Meraş için yaptığı 500 bin Euro'luk teklife karşılık siyah-beyazlı yönetim, Deniz Türüç'ü takasta istemişti.

1 MİLYON EURO İSTENDİ

Bu gelişme sonrası turunculacivertliler, tecrübeli kanat oyuncusu için Umut dışında ayrıca 1 milyon Euro da bonservis talep etti.

Siyah-beyazlılar, teknik direktör Şenol Güneş'in de beğendiği 30 yaşındaki oyuncu için Başakşehir'e teklifini Umut Meraş artı 500 bin Euro olarak iletti.

SAMSUNSPOR'DA İSTİYOR

Pazarlıkların devam ettiği belirtildi. Şimdi Başakşehir'in, siyahbeyazlıların teklifine vereceği yanıt beklenirken Umut'u, ligin yeni ekibi Samsunspor da kadrosuna dahil etmeyi amaçlıyor.

49 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Rams Başakşehir formasıyla 49 resmi maça çıkan Deniz Türüç bu karşılaşmalarda 10 gol, 7 asistlik katkı sağladı. 

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