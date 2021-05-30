Deniz Türüç: "Hatalarımdan ders çıkardım"

Kiralık olarak gittiği Başakşehir'de takımın en iyilerinden biri olmayı başaran Deniz Türüç, Fenerbahçe'de kalıcı olmak istiyor.

Haber; Fanatik
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Deniz Türüç: 'Hatalarımdan ders çıkardım'
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30 Mayıs 2021 13:12
Geçen sezon Başakşehir'e kiralık olarak gönderilen ve burada takımının en iyilerinden biri olmayı başaran Deniz Türüç, Fenerbahçe'de artık kalıcı olmayı hedefliyor. Geride bıraktığımız sezonu 40 maçta 4 gol ve 4 asistle tamamlayan Deniz, "Başakşehir'de büyük deneyimler kazandım. Hatalarımdan ders çıkardım. Sarı-Lacivertli forma altında başarılı sezonlar yaşamak ve şampiyonluklarda pay sahibi olmak istiyorum. Bu konuda kendime güvenim tam" ifadelerini kullandı.

Deniz Türüç, Fenerbahçe kariyerinde ise 38 maçta 6 gol ve 4 asistle oynadı.


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