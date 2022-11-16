Deniz Türüç: "Gurur vericiydi"

Deniz Türüç, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Deniz Türüç: 'Gurur vericiydi'
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16 Kasım 2022 22:18
Deniz Türüç, Türkiye'nin İskoçya'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Deniz Türüç yaptığı açıklamada, "Milli Takım'da oynamak her zaman gurur verici. İlk maçımız Diyarbakır'da, güzel taraftarlarımızla beraber çok güzel oldu. Golden sonra yedek oyuncular, ilk 11 beraber sevinmek güzeldi. Gurur vericiydi. Milli Takım'da herkes her zaman oynamak istiyor. Dorukhan Toköz kardeşim sakat olmasına rağmen kampa geldi, ziyaret etti. Çok güzeldi." dedi.

Deniz son olarak, "Burası Milli Takım! Genç olmama rağmen Cenk Tosun ile beraber en tecrübeli olan biziz. Özel maç da olsa kazanmak önemliydi. Kazanma duygusunu alışkanlık haline getirmek de önemli." açıklamasını yaptı.

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