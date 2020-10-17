Deniz Türüç: "Geçmişi konuşmak istemiyorum"

Başakşehir ile ilk maçına çıkan Deniz Türüç, Trabzonspor maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com
Deniz Türüç: 'Geçmişi konuşmak istemiyorum'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2020 21:09
Başakşehir'de yeni transfer Deniz Türüç, Trabzonspor'u 2-0 mağlup ettikleri mücadelenin ardından açıklamalarda bulundu.
Kazanmaya deam etmek istediklerini söyleyen Deniz, "Beni bu takıma layık gördükleri için Başkanımıza, yönetimimize ve hocamıza teşekkür ediyorum. Trabzonspor karşısında maça iyi başladık ve skoru da yakaladık. Benim ilk maçında ve kazandığımız için çok mutluyum. İnşallah önümüzdeki haftalarda da kazanmaya devam ediyoruz. Maç maç bakıyoruz ve şimdi de önümüzde Leipzig maçı var." ifadelerini kullandı.

Milli Takım'a dönme hedefi olduğunu kaydeden 27 yaşındaki futbolcu, "Geçmişi konuşmak istemiyorum ama iyi bir başlangıç yaptığımı düşünüyorum. En kısa süre içerisinde A Milli Takım'a dönmek istiyorum." dedi.



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için