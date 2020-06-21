Deniz Türüç: 'Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım'

Fenerbahçe'de Kupa'daki Trabzonspor maçında attığı harika golle takımını umutlandıran ancak ikinci yarıda oyundan alınan Deniz Türüç, Kasımpaşa karşısında da sahaya çıkacak.



"EN İYİSİNİ YAPACAĞIM"



Yükselen formu ve gerçek yerindeki istekli oyunu ile takımın en göze batan futbolcusu konumunda olan yıldız oyuncu, "Kupa üzüntüsünü üstümüzden atamadık. Ancak hayat devam ediyor. Kasımpaşa maçında teknik heyet bana forma verirse, yine elimden gelenin en iyisini yapacağım. Artık ayağa kalkmamız gerekiyor" yorumunu yaptı.



