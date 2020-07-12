Deniz Türüç: 'Bazen olmuyor'

Fenerbahçeli Deniz Türüç, Sivasspor mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.



Mağlubiyetle ilgili konuşan Deniz Türüç "Çok üzgünüz, taraftarımızı ne kadar üzdüğümüzü biliyorum. Sürekli kazanmak istiyoruz ama olmuyor. Bazı maçlarda olmuyor, gol atmak zorundayız! Mücadele ediyoruz, savaşıyoruz ve bu duruma alışık değiliz. Gol attım ama benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Taraftarımızından özür dilemekten başka bir şey yapamayız, her birinden tek tek özür diliyorum" dedi.



