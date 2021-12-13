Deniz Şevin Şentuna'dan altın madalya!

VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda Milli özel sporcu Deniz Şevin Şentuna, 800 metre serbestte altın madalya kazandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Şevin Şentuna'dan altın madalya!
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13 Aralık 2021 17:31
Fransa'nın Montluçon şehrinde düzenlenen VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası'nda milli yüzücü Deniz Şevin Şentuna, 800 metre serbestte dünya şampiyonu oldu.

Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Deniz Şevin Şentuna ilk gün yarışlarında serbest stil 800 metrede 12.15.50'lik derecesiyle birinci olarak, altın madalya kazandı.

VIRTUS Dünya Yüzme Şampiyonası 18 Aralık'ta sona erecek.


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