Deniz patlıcanı nedir? Deniz patlıcanı nelere iyi gelir, Deniz patlıcanı nasıl kullanılır?

Google'da vatandaşlar bugünlerde 'Deniz patlıcan ne kadar ve nelere iyi geliyor?' sorusunun yanıtını öğrenmek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Deniz patlıcanı hakkında tüm bilgiler burada derledik.Denizin kıyıya yakın bölgesinde yetişen ve bir patlıcana benzeyen deniz ürünü, deniz patlıcanı ve deniz hıyarı olarak bilinmektedir. Omurgasız bir canlı olan deniz patlıcanı, derisi dikenlilerdendir. Yapısında yüksek protein barındırmaktadır. Genellikle 5-25 cm arasında değişen bir boya sahip olan deniz patlıcanının ağız çevresinde ortalama 20-30 duyu ve avlanmaya yarayan dokunaçlar bulunmaktadır. Deniz patlıcanının 900 kadar farklı türü olduğu bilinmektedir. Türlerin neredeyse hepsi tehlikeli anlarda sıvı haline dönüşebilmektedirler. Deniz patlıcanları, denizin sığ yerlerinde genellikle U şeklindeki oyuklarda yaşamaktadırlar.Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından kontrollü bir şekilde toplanıp yetiştirilen deniz patlıcanlarının tekil bireyler tarafından toplanması yasaktır. Yasak olmasının sebebi, su altındaki yaşamı ciddi bir şekilde etkileyecek olmasıdır. Uzak Doğu'dan gelen talepler doğrultusunda kaçak olarak deniz patlıcanı toplayan kişiler yakalanmaları hususunda kanunlara göre 1113 TL'lik para cezasına çarptırılmaktadırlar. Eğer ki yakalanıp cezasını ödeyen kişi kaçak bir şekilde deniz patlıcanı avlamaya devam ederse para cezası katlanmaktadır. Günümüzde ise yoğun talep ve yüksek fiyatlar sebebiyle birçok kişi kaçak deniz patlıcanı avı yapmaktadır. Deniz patlıcanları genel olarak Hindistan, Fiji, Papua Yeni Gine, Çin ve Japonya gibi bölgelerde çıkarılmaktadır. Türkiye'de ise Ege Denizi civarı Çeşme-Datça Bölgesi'nde sıklıkla rastlanmaktadır.Avlanılması yasak olan deniz patlıcanına ulaşmak bu sebepten ötürü biraz zordur. Genel olarak her yerde satılmamaktadır. Deniz patlıcanının kilosu başına satış fiyatı 30 dolardan başlamaktadır. Fakat genel olarak 150 dolar civarından satılmaktadır. Türkiye'de deniz patlıcanı tüketmek isteyenler genel olarak Alibaba.com gibi Çin menşeili sitelere başvurmaktadırlar.Şekli nedeniyle deniz patlıcanı ya da deniz hıyarı olarak adlandırılan deniz canlısı, son günlerde en çok merak edilen konulardan biri oldu. Türkiye'de fazla bilinmediği için tüketilmeyen deniz patlıcanı, daha çok Çin gibi uzak doğu ülkelerinde tercih ediliyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın izin verdiği sahalarda dalgıçların topladığı deniz patlıcanı, yasak toplanma nedeniyle sık sık yazılı ve görsel basında haberlere konu olmasıyla adından söz ettiriyor. İşte, ülkemizde çok bilinmeyen deniz patlıcanı hakkında merak edilen her şey..