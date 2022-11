Deniz Öncü, takımı ile son yarışına çıkıyor

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonun son yarışının düzenleneceği İspanya'nın Valensiya parkurunda sıralama turlarını 2. sırada tamamladı.



Deniz Öncü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Fena bir sırlama turu değildi. Yarın ön çizgiden ikinci başlayacağım. Kötü demiyorum. Yarın bu takımla (Red Bull KTM Tech3) yapacağım son yarışım olacak o yüzden yarın takımıma bir birincilikle veda etmek istiyorum. Yarın bitirmem gereken bir iş var ve inşallah birinci olacağız." diye konuştu.



Moto3 klasmanındaki dünya sıralamasında mevcut durumda 180 puanla 5. sırada bulunan 19 yaşındaki Deniz, gelecek sezon Red Bull KTM Ajo ile yarışacak.



Deniz'e destek vermek için kardeşi ve Supersport pilotu Can Öncü, Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu, Superbike pilotlarından Toprak Razgatlıoğlu da Valensiya'ya geldi.



Kenan Sofuoğlu: "Tüm sporcularımız çok başarılı bir sezon geçirdi"



Kenan Sofuoğlu, tüm ekip olarak Deniz'e destek vermeye geldiklerini belirterek, "Deniz, yarınki yarışı kazanabilecek bir potansiyele sahip. Burada yıllar önce Can (Öncü) bir tarih yazmıştı ama yarın Deniz de kazanırsa Moto3 kategorisinde bu onun için ilk olacak ve sezonu kapatırken herkese bir gözdağı vermiş olacak. Seneye KTM'nin ana takımında yarışacak ve favoriler arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.



Can Öncü ve Toprak Razgatlıoğlu'nun Valensiya dönüşünde Endonezya'ya sezon finaline gideceklerini hatırlatan Sofuoğlu, "Sezonun sonuna geldiğinde tüm sporcuların çok başarılı bir sezon geçirdiklerini söyleyebiliriz. Bahattin Sofuoğlu Avrupa Şampiyonu oldu. Toprak kategorisinde ya dünya 1. ya da 2. olacak. Can Öncü 3. ve Deniz Öncü 5. bitirecek. Her biri çok başarılı ve seneye daha da iyi olacak altyapıları hazırlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Valensiya'da yarın yapılacak sezonun son yarışına İspanyol Izan Guavera (genel klasmanda 1.), Deniz Öncü'nün önünde birinci sırada çıkacak.