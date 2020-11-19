Deniz Öncü sezonun son yarışında Portekiz'de

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın son yarışında Portekiz'de piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Deniz Öncü'nün mücadele ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nın final yarışı 20-22 Kasım tarihlerinde Portekiz'in Portimao şehrinde düzenlenecek.



Red Bull KTM Tech 3 takımında yer alan milli sporcu, 4,6 km uzunluğa sahip Uluslararası Algarve pistinde yapılacak şampiyonada sezonun son yarışını üst sıralarda tamamlamak için ter dökecek.



Şampiyonanın 15. ayak yarışları 20 Kasım Cuma günü serbest antrenmanlarla başlayacak. Moto3 yarışı 21 Kasım Cumartesi günü sıralamalarla devam edecek. Deniz Öncü, 22 Kasım Pazar günü TSİ 14.00'da Grande Premio MEO de Portugal yarışında start alacak.



