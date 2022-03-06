Deniz Öncü, sezonun ilk yarışını 4. tamamladı

Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun ilk yarışı tamamlandı. Milli sporcu Deniz Öncü, yarışı 4. tamamladı

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü, sezonun ilk yarışını 4. tamamladı
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06 Mart 2022 16:53
Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele eden milli motosikletçi Deniz Öncü, sezonun ilk yarışı olan Katar Grand Prix'sinde dördüncü oldu.

Sezonun ilk yarışı, Doha'da 5,4 kilometre uzunluğa sahip Uluslararası Lusail Pisti'nde yapıldı.

İtalyan motosikletçisi Andrea Migno yarıştan zaferle ayrılırken, damalı bayrağı İspanyol Sergio Garcia ikinci, Japon Kaito Toba üçüncü sırada gördü.

Red Bull KTM Tech3 takımı pilotu Deniz Öncü, sezonun ilk yarışını dördüncü sırada tamamladı.

Moto3'te sezonun ikinci yarışı, 20 Mart'ta Endonezya'da yapılacak.

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