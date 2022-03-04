Deniz Öncü sezonu Katar'da açıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022'nin ilk yarışına çıkıyor. Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen Moto3 Dünya Şampiyonası'nda Türkiye'yi Red Bull KTM Tech3 takımıyla temsil eden Deniz Öncü, 5 bin 380 metrelik Losail Pisti'ndeki yarışta sezona iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.



Deniz Öncü: Artık hedefim daha fazlası



Sezona çok iyi hazırlandıklarını belirten Red Bull sporcusu Deniz Öncü, "Geçen seneyi bir geçiş sezonu olarak değerlendiriyorum. Orada hedefim istikrarlı bir şekilde yarışları tamamlamaktı. Yaşadığım birçok talihsizliğe karşın 3 yarışı podyumda tamamlayarak bir anlamda hedefime de ulaştım. Ama artık amacım çok daha fazlası. Tüm Türkiye'ye Deniz Öncü'nün yapabileceklerini kanıtlamak istiyorum. Umarım hedeflerimize ulaşacağımız bir sezon geçireceğiz" dedi.



Sıralama turu 5 Mart Cumartesi günü



Katar Grand Prix'sinde 4 Mart Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 5 Mart Cumartesi günü sıralama turlarına çıkacak. Moto3'te sezonun 18 turluk ilk yarışı, 6 Mart Pazar günü 15:00'te başlayacak. Toplamda 21 yarışın koşulacağı 2022 sezonu, 6 Kasım'daki Valencia Grand Prix'iyle sona erecek. 2021 Moto3 sezonunu 95 puanla tamamlayan Red Bull KTM Tech3 pilotu Deniz Öncü, Avusturya ve Aragon Grand Prix'inde ikincilik elde ederken, Katolanya Grand Prix'i üçüncü sırada tamamlamıştı.



Efsane Red Bull sporcusu Marc Marquez zirvede başlamak istiyor



Moto3'ün yanı sıra 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda da sezon Katar yarışıyla başlayacak. Kariyerinde 6 kere MotoGP şampiyonluğuna imza atarak tarihe geçmeyi başaran Red Bull sporcusu Marc Marquez, 2022 sezonuna podyumun en üst basamağında başlamayı hedefliyor. MotoGP'de 2022'nin açılış yarışı saat 18.00'de başlayacak.





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