Deniz Öncü sezona istediği gibi giremedi

Deniz Öncü, Moto2'nin ilk yarışı olan Katar ayağını 15. sırada bitirdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Deniz Öncü sezona istediği gibi giremedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
11 Mart 2024 01:11
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto2 Dünya Şampiyonası'nın Katar'da düzenlenen ilk ayağında 15. oldu.

Moto2'de sezonun açılış yarışı, başkent Doha'daki 5,4 kilometrelik Uluslararası Losail Pisti'nde, 18 tur üzerinden yapıldı.

SpeedUp takımının İspanyol pilotu Alonso Lopez, damalı bayrağı ilk gördü. Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan Deniz ise 20. cepten kalktığı mücadeleyi 15. sırada tamamladı.

Portekiz'in ev sahipliği yapacağı sezonun 2. yarışı 24 Mart'ta düzenlenecek.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery