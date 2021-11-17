Deniz Öncü'nün rakipleri belli oldu

Uluslararası Motosiklet Federasyonu tarafından düzenlenen Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele veren milli sporcu Deniz Öncü'nün 2022 yılındaki rakipleri açıklandı.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamada, 30 motosikletçinin yer aldığı giriş listelerinin belli olduğu belirtildi.



Türkiye'yi temsil edecek Deniz Öncü'nün yanı sıra İspanya, Japonya, İtalya, Brezilya, İngiltere, Fransa, Endonezya ve Avustralya'dan sporcuların gelecek yıl Dünya Moto3 Şampiyonası'nda mücadele vereceği aktarıldı.



Yeni sezonda Red Bull KTM Tech3 takımıyla mücadele edecek Deniz, bu yıl şampiyonada üç kez ödül kürsüsüne çıkma başarısı gösterdi.





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