Deniz Öncü, Moto3'ün San Marino ayağında 3. oldu

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın San Marino'daki 12. ayak etabını 3. sırada tamamladı.
Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına yarıştı.
4,23 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti'nde yapılan yarışa 5. sıradan başlayan Deniz Öncü, mücadeleyi 3. sırada tamamladı.
Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına yarıştı.
4,23 kilometrelik Misano Marco Simoncelli Pisti'nde yapılan yarışa 5. sıradan başlayan Deniz Öncü, mücadeleyi 3. sırada tamamladı.