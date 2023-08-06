Deniz Öncü, Moto3'ün İngiltere ayağında 11. oldu

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İngiltere ayağında Milli motosikletçi Deniz Öncü yarışı 11. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Deniz Öncü, Moto3'ün İngiltere ayağında 11. oldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
06 Ağustos 2023 16:16
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto3 Şampiyonası'nın İngiltere'de düzenlenen 9. ayağını 11. sırada tamamladı.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonunun organize ettiği Dünya Moto3 Şampiyonası'nda Deniz Öncü, Red Bull KTM Ajo takımı adına yarıştı.

5,9 kilometrelik Silverstone Pisti'nde yapılan yarışa dokuzuncu sıradan başlayan Deniz Öncü, liderlik mücadelesi verirken rakibiyle yaşadığı temas sonrası hız kaybetti ve yarışı 11. sırada bitirdi.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery