Deniz Öncü, Moto3'te son yarışına çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenecek 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayağında yarışacak.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 20. ve son yarışı, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.
Red Bull KTM Tech3 takımının 19 yaşındaki sürücüsü Deniz, 4 Kasım Cuma günü antrenmanlara, 5 Kasım Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 13.00'te başlayacak.
Deniz, son ayak öncesi topladığı 180 puanla pilotlar klasmanının 5. sırasında yer alıyor.
Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 20. ve son yarışı, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.
Red Bull KTM Tech3 takımının 19 yaşındaki sürücüsü Deniz, 4 Kasım Cuma günü antrenmanlara, 5 Kasım Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 13.00'te başlayacak.
Deniz, son ayak öncesi topladığı 180 puanla pilotlar klasmanının 5. sırasında yer alıyor.