Deniz Öncü, Moto3'te son yarışına çıkıyor

Deniz Öncü, Moto3 sezonunun son yarışına İspanya'da çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü, Moto3'te son yarışına çıkıyor
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02 Kasım 2022 15:22
Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da düzenlenecek 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nın son ayağında yarışacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın 20. ve son yarışı, Valencia kentindeki 4 kilometrelik Ricardo Tormo Pisti'nde koşulacak.

Red Bull KTM Tech3 takımının 19 yaşındaki sürücüsü Deniz, 4 Kasım Cuma günü antrenmanlara, 5 Kasım Cumartesi günü de sıralamalara katılacak. Yarış ise 6 Kasım Pazar günü TSİ 13.00'te başlayacak.

Deniz, son ayak öncesi topladığı 180 puanla pilotlar klasmanının 5. sırasında yer alıyor.

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