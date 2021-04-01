Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağında yarışacak

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü, Moto3 Dünya Şampiyonası'nda yarışacak!
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01 Nisan 2021 13:34
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen ve 2-4 Nisan tarihlerinde Katar'da düzenlenecek Moto3 Dünya Şampiyonası'nın ikinci ayağında mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, şampiyonanın ikinci ayağı olan Doha Grand Prix'si, 5 bin 380 metre uzunluğa sahip Uluslararası Losail Pisti'nde düzenlenecek.

TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde Red Bull KTM Tech3 takımıyla Türkiye'yi temsil eden milli sporcu Deniz Öncü, geçen hafta yaşadığı kaza nedeniyle kaybettiği puanları telafi etmeye çalışacak.

Deniz Öncü, 2 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 3 Nisan Cumartesi günü de sıralama turuna katılacak. Sezonun 18 turluk ikinci yarışı, 4 Nisan Pazar günü saat 17.00'de başlayacak.



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