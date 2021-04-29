Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak!

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya FIM Moto3 Şampiyonası'nda İspanya'da piste çıkacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Öncü, İspanya'da piste çıkacak!
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29 Nisan 2021 13:38
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya FIM Moto3 Şampiyonası'nın 4. ayağında, İspanya'da mücadele edecek.

Türkiye Motosiklet Federasyonunun açıklamasına göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından organize edilen yarışlar, 30 Nisan-2 Mayıs tarihlerinde, Jerez şehrinde bulunan 4.4 kilometre uzunluğundaki, Angel Nieto pistinde düzenlenecek.

Red Bull KTM Tech 3 takımının genç pilotu Deniz Öncü, İspanya Grand Prix'sinde 30 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara, 1 Mayıs Cumartesi günü sıralamalara katılacak.

Sezonun dördüncü heyecanı ise 2 Mayıs Pazar günü (TSİ) 12.00'de başlayacak.

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