Deniz Öncü, Endonezya'da piste çıkıyor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, hafta sonu Endonezya'da düzenlenecek FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağında yarışacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan (TMF) yapılan açıklamaya göre, Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından düzenlenen şampiyonanın ikinci ayak yarışları, 18-20 Mart tarihlerinde Mandalika adasında yer alan 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde düzenlenecek.



TMF Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu koordinesinde hazırlıklarını sürdüren Deniz Öncü, Red Bull KTM Tech3 takımıyla bu sezon ilk üçte yer almaya çalışacak.



Türkiye'yi bu sınıfta başarıyla temsil eden ay-yıldızlı motosikletçi, 18 Mart Cuma günü serbest antrenmanlarda, 19 Mart Cumartesi günü de sıralamalarda mücadele edecek.



Sezonun ikinci ayak yarışı, 18 tur üzerinden 20 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de koşulacak.









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