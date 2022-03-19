Deniz Öncü, Endonezya'da 9. sırada start alacak

Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Endonezya'da yarışa 9. sırada başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Deniz Öncü, Endonezya'da 9. sırada start alacak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Mart 2022 23:35
Milli motosikletçi Deniz Öncü, FIM Dünya Moto3 Şampiyonası'nda sezonun Endonezya'daki ikinci yarışına 9. sıradan başlayacak.

Sezonun ikinci yarışının sıralama turları, Endonezya'daki 4,3 kilometre uzunluğa sahip Pertamina Mandalika Pisti'nde yapıldı.

CFMOTO PrüstelGP takımından İspanyol Carlos Tatay'ın birinci olduğu sıralama turlarında Red Bull KTM Tech3 ekibi pilotu Deniz Öncü, 9'unculuğu elde etti.

23 turluk yarış, 20 Mart Pazar günü TSİ 07.00'de başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.