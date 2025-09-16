16 Eylül
Athletic Bilbao-Arsenal
19:45
16 Eylül
PSV Eindhoven-Union St.Gilloise
19:45
16 Eylül
Tottenham-Villarreal
22:00
16 Eylül
Benfica-Qarabag FK
22:00
16 Eylül
Juventus-B. Dortmund
22:00
16 Eylül
Real Madrid-Marsilya
22:00
16 Eylül
Sheffield Wednesday-Grimsby Town
21:45
16 Eylül
C.Palace-Millwall
22:00
16 Eylül
Brentford-Aston Villa
22:00
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
16 Eylül
Helmond-Jong FC Utrecht
21:00
16 Eylül
MVV Maastricht-FC Den Bosch
21:00
16 Eylül
TOP Oss-VVV-Venlo
21:00
16 Eylül
RKC Waalwijk-Vitesse
21:00
16 Eylül
SVG Reichenau-Wolfsberger AC
19:00
16 Eylül
Torpedo Moscow-Kazan
0-0IPT
16 Eylül
FC Orenburg-Kazan
0-0DA
16 Eylül
Akron Togliatti-Lokomotiv Moscow
18:45
16 Eylül
Nizhny Novgorod-Dynamo Makhachkala
20:45
17 Eylül
Atletico GO-Avai FC
01:30
17 Eylül
Chapecoense-Athletico Paranaense
03:35
16 Eylül
Helsingborg-Landskrona BoIS
20:00

Deniz Öncü, Elf Marc VDS Racing ile anlaştı

Milli motosikletçi Deniz Öncü, gelecek sezon için Elf Marc VDS Racing Takımı ile anlaştı.

calendar 16 Eylül 2025 16:58
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Deniz Öncü, Elf Marc VDS Racing ile anlaştı
Dünya Moto2 Şampiyonası'nda bu sezon Red Bull KTM Ajo takımı adına yarışan milli motosikletçi Deniz Öncü, 2026 sezonunda Elf Marc VDS Racing Takımı için yarışacak.

Elf Marc VDS Racing'in resmi sitesinden yapılan duyuruda, Türkiye'yi Moto2'de başarılı bir şekilde temsil eden Red Bull sporcusu Deniz Öncü'nün 2026 için Elf Marc VDS Racing ekibiyle resmi olarak anlaştığı bildirildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki Deniz Öncü'nün transferiyle 2026'da Elf Marc VDS Racing Takımı'nın olağanüstü güçlü ve yetenekli bir kadroyu tamamladığı kaydedilerek, şu ifadelere yer verildi:


"Elf Marc VDS Racing Takımı, Deniz Öncü'nün 2026 Dünya Şampiyonası mücadelesi için Moto2 kadrosuna katılacağını duyurmaktan mutluluk duyuyor. MotoGP dışındaki en heyecan verici genç yeteneklerden biri olarak kabul edilen Türk yıldız, Marc VDS'nin Moto2'deki 17. sezonunda hem pistte hem de pist dışında kanıtlanmış yarış galibiyetiyle yıldız kalitesini getiriyor. Moto3'te üç kez şampiyon olan Deniz Öncü, 2025 yılında Triumph destekli Moto2 serisinde büyük bir atılım sezonu geçirdi. MotorLand Aragon ve Sachsenring'de kazandığı iki sansasyonel zaferle mevcut Dünya Şampiyonası sıralamasında sekizinci sıraya yerleşti. Deniz Öncü'nün haziran ayında Aragon'da elde ettiği unutulmaz ilk başarısı, Moto2 tarihinin en yakın yarışını kazanmasıyla yeteneklerini mükemmel bir şekilde ortaya koydu."

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 4 3 1 0 7 2 10
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
8 Alanyaspor 4 2 1 1 5 3 7
9 Samsunspor 4 2 1 1 5 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
12 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
13 Kasımpaşa 4 1 0 3 4 6 3
14 Kayserispor 4 0 3 2 3 7 3
15 Karagümrük 4 1 0 3 2 7 3
16 Başakşehir 3 0 2 1 2 3 2
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
