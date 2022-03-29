Deniz Öncü, Arjantin Grand Prix'de piste çıkıyor

Türkiye'nin yetiştirdiği en yetenekli motosiklet sporcularından biri olan Red Bull sporcusu Deniz Öncü, 2022 Moto3 Dünya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü yarışına Arjantin'de çıkıyor. Katar'daki sezonun açılış yarışında dördüncü, Endonezya Grand Prix'de ise beşinci olan Red Bull sporcusu Deniz, 01-03 Nisan tarihleri arasında Arjantin'deki 4 bin 800 metrelik Termas de Rio Hondo Pisti'nde bu kez podyum arayacak.



Sıralama turu 2 Nisan Cumartesi



Arjantin Grand Prix'de 1 Nisan Cuma günü serbest antrenmanlara katılacak olan Deniz Öncü, 2 Nisan Cumartesi günü saat 18.35'te sıralama turlarına çıkacak. Moto3'te sezonun 21 turluk sezonun ikinci yarışı, 3 Nisan Pazar günü 18.00'de başlayacak. Toplamda 21 yarışın koşulacağı 2022 sezonu, 6 Kasım'daki Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.



MotoGP yarışı saat 21.00'de



Moto3'ün yanı sıra 2022 MotoGP Dünya Şampiyonası'nda da sezonun üçüncü yarışı Arjantin'de koşulacak. Heyecan dolu mücadele saat 21.00'de başlayacak. Yarışta gözler yine Red Bull sporcularının üzerinde olacak. Endonezya Grand Prix'de birinci olan Red Bull KTM Factory Racing pilotu Miguel Oliveira, takım arkadaşı Brad Binder ile sezonun ilk yarışını kazanan Red Bull sporcusu Enea Bastianini birincilik için piste çıkacak.





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