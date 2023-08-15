Deniz Küreği yarışları Kocaeli'de düzenlenecek

Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları Kocaeli'de yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Deniz Küreği yarışları Kocaeli'de düzenlenecek
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15 Ağustos 2023 16:30
Deniz Küreği Türkiye Kupası yarışları, 19-20 Ağustos tarihlerinde Kocaeli'nin Gebze ilçesinde gerçekleştirilecek.

Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre 30 kulüpten 500'e yakın sporcunun yarışacağı organizasyon, Şişecam Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenecek.

Yarışlarda kupa için mücadele edecek ekipler tek çifte, iki çifte ve dört çifte dümencili tekne sınıflarında suya inecek.

Kupa kapsamında 19 yaş altı, büyükler ve master yaş kategorilerinde; kadınlar, erkekler ve "mix" klasmanlarında yarışlar yapılacak.

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