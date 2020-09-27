Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular ferdi ve takım halinde mücadele etti.
1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 kulüpten 390 sporcu katıldı.
Şampiyonada ikinci gün yarışlarının ardından final sonuçları şöyle:
C-erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler
C-kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C-kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları
C-master mix iki çifte: 1. Galata Kürek "B", 2. Altınboynuz, 3. Galata Kürek
C-erkekler tek çifte: 1. ferdide Naim Talha Güneş, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C-erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. Van Edremit Gençlik Spor
C-kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C-master kadınlar tek çifte: 1. Sevtün Algan Sofyalı, 2. Cansın Yılmaz, 3. Pınar Uysal
C-master kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Galata Kürek
C-master erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Galata Kürek, 3. Altınboynuz "B"
Takım sıralamaları ise şöyle:
U-19 kızlar: 1.İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz
U-19 erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İstanbul Kürek
C- Kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C- Erkekler: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek
Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları, sıralamada yer alan takımların temsilcilerine ise kupaları verildi.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular ferdi ve takım halinde mücadele etti.
1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 kulüpten 390 sporcu katıldı.
Şampiyonada ikinci gün yarışlarının ardından final sonuçları şöyle:
C-erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler
C-kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C-kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları
C-master mix iki çifte: 1. Galata Kürek "B", 2. Altınboynuz, 3. Galata Kürek
C-erkekler tek çifte: 1. ferdide Naim Talha Güneş, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C-erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. Van Edremit Gençlik Spor
C-kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C-master kadınlar tek çifte: 1. Sevtün Algan Sofyalı, 2. Cansın Yılmaz, 3. Pınar Uysal
C-master kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Galata Kürek
C-master erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Galata Kürek, 3. Altınboynuz "B"
Takım sıralamaları ise şöyle:
U-19 kızlar: 1.İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz
U-19 erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İstanbul Kürek
C- Kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C- Erkekler: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek
Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları, sıralamada yer alan takımların temsilcilerine ise kupaları verildi.