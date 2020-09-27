Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı.



Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular ferdi ve takım halinde mücadele etti.



1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 kulüpten 390 sporcu katıldı.



Şampiyonada ikinci gün yarışlarının ardından final sonuçları şöyle:



C-erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler



C-kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmit Sümerspor Kürek



C-kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları



C-master mix iki çifte: 1. Galata Kürek "B", 2. Altınboynuz, 3. Galata Kürek



C-erkekler tek çifte: 1. ferdide Naim Talha Güneş, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek



C-erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. Van Edremit Gençlik Spor



C-kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor



C-master kadınlar tek çifte: 1. Sevtün Algan Sofyalı, 2. Cansın Yılmaz, 3. Pınar Uysal



C-master kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Galata Kürek



C-master erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Galata Kürek, 3. Altınboynuz "B"



Takım sıralamaları ise şöyle:



U-19 kızlar: 1.İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz



U-19 erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İstanbul Kürek



C- Kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor



C- Erkekler: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek



Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları, sıralamada yer alan takımların temsilcilerine ise kupaları verildi.



