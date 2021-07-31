Deniz Ertan ve Merve Tuncel, elemeleri geçemedi

Milli yüzücüler Deniz Ertan ve Merve Tuncel, Tokyo 2020'de 800 metre serbestte elemeleri geçemedi.

Deniz Ertan ve Merve Tuncel, elemeleri geçemedi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın 6. gününde milli yüzücüler Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stilde elendi.

Tokyo Su Sporları Merkezi'nde yapılan müsabakalarda Deniz Ertan ile Merve Tuncel, 800 metre serbest stil elemelerinde havuza girdi.

İkinci seride yüzen Deniz Ertan, 8.36.29'lık derecesiyle serisini 7. sırada bitirdi. 17 yaşındaki milli yüzücü, genel sıralamada ise 23. olarak adını finale yazdıramadı.

Merve Tuncel ise 4. seride yüzdü. 8.25.62'lik dereceye imza atan 16 yaşındaki milli sporcu, serisinde 5. oldu. Genel sıralamada 12. olan Merve, finale kalamadı.

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