Deniz Ertan ile Merve Tuncel elendi

Yüzmede kadınlar 1500 metre serbestte yarışan Deniz Ertan ile Merve Tuncel, final şansı yakalayamadı.

Deniz Ertan ile Merve Tuncel elendi
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede kadınlar 1500 metre serbestte yarışan Deniz Ertan ile Merve Tuncel, final şansı yakalayamadı.

Tokyo Aquatics Merkezi'nde gerçekleştirilen eleme yarışlarının 3. serisinde yer alan Deniz Ertan, 16.13.22'lik derecesiyle üçüncü sırada yer aldı. 4. seride havuza giren Merve Tuncel ise 16.00.51 ile altıncı oldu.

Genel sıralamada 11. olan Merve ile 17.'likte kalan Deniz Ertan, final şansını yitirdi.

Her iki yüzücü 29 Temmuz Perşembe günü 800 metre serbest stil eleme yarışlarına katılacak. 

- Elemelerde olimpiyat rekoru kırıldı

ABD'li yüzücü Katie Ledecky, aynı elemelerde adını olimpiyat tarihine yazdırdı. 24 yaşındaki Ledecky, 15.35.35'lik derecesi ile olimpiyat rekoru kırdı.

Çinli yüzücü Jianjiahe Wang ise 15.41.49 ile Asya rekoru kırdı.

 

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