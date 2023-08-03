Süper Lig ekibi RAMS Başakşehir, genç kalecisi Deniz Dilmen ile 4 yıllık yeni sözleşme imzalandığını açıkladı.



Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada, ''Futbolcumuz Deniz Dilmen'in sözleşmesi, 2026-2027 sezonu sonuna dek uzatılmıştır. Genç kalecimizin imza töreninde Başkanımız Göksel Gümüşdağ yer aldı. Deniz Dilmen'e kulübümüzde başarı dolu sezonlar diliyoruz.'' ifadeleri yer aldı.



ADI AVRUPA KULÜPLERİYLE GEÇİYORDU



Altın Eldiven lakaplı genç file bekçisi Deniz Dilmen'in ismi Milan, Villareal, Everton ve Wolverhampton kulüpleriyle de anılıyordu.



2022-2023 sezonunda Başakşehir U19 Takımı'nda forma giyen ve 37 maça çıkan Deniz Dilmen'in Eylül ayında açıklanacak olan U21 Milli Takımı'nın kadrosuna da davet edilmesi bekleniyor.



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun Adana Demirspor - Başakşehir maçında ilk 11'de görev verdiği 2005 doğumlu kaleci, turuncu-lacivertli formayla profesyonel olarak bir maçta forma giyen en genç kaleci olarak da tarihe geçmişti. Deniz Dilmen ayrıca, U19 Elit A Liginin en iyi kalecisi olarak seçilmişti.



