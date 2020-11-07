Deniz Çoban: 'UEFA'da olsa gol verirler'

Deniz Çoban, Fenerbahçe'nin Konyaspor'a 2-0 mağlup olduğu pozisyonun çok tartışılan iki pozisyonunu beIN Sports'ta yorumladı.



Gökhan Gönül'ün yerde kalıp penaltı beklediği pozisyona ilgili Deniz Çoban, "Hakem Nejc Skubic'in Gökhan Gönül'ün topuğuna bastığı pozisyonda penaltı verse bir şey denmez. Takdir hakkını vermemekten yana kullandı. 2 kere 2'nin 4 etmediği bir pozisyon." yorumunu yaptı.



PELKAS'IN İPTAL EDİLEN GOLÜ:

"MHK BÖYLE DİYOR, HAKEM %100 HAKLI"



Dimitris Pelkas'ın 31. dakikada attığı ve VAR'ın gol öncesinde Enner Valencia'nin elle oynadığı gerekçesiyle iptal ettiği gol hakkında Deniz Çoban şu yorumu yaptı;



"Bu sene kural değişti. Geçen yıl bu topun ele temas etmesi iptal için yeterli. Ele temas etmesi yeterli değil, bilinçli oynanması lazım. Sadece ele çarpma ise iptal yeterli değil.



Elle oynamalarda yorum yapmakta zorlanıyorum. Türkiye'de çok spesifik bir yorumla, Avrupa'nın 20 yılda çözemediğini çözmeye çalıştık. Oyuncun eli doğal konumda mı, top mu ele el mi topa gidiyor. Oyuncu bilerek mi oynuyor. Uilenberg ne dedi, 'Ele temas anında pozisyonu durduracağız, el vücuttan açıksa el diyeceğiz.' dedi. Avrupa'da böyle bir uygulama yok, Türkiye'de var. Top pazıya çarpıyor. El vücuttan açık. Temas var mı, var. Türkiye'de bu pozisyon elle oynama. Hakemler kendilerine verilen talimatı uyguladılar. Yüzde 100 doğruyu yaptılar."



"UEFA'DA OLSUN KARIŞMAZ, GOL VERİRLER"



"Oyuncu dizinden seken topu göğsüyle almak istiyor ama göğsünden seken top pazısına geliyor. Elle oynama değil bence. Kararsız kalınıyor. Elle oynama mı ele çarpma mı dediğimiz pozisyon VAR'ın konusu olamaz. Bu pozisyon Şampiyonlar Ligi'nde olsun, VAR karışmaz gol verirler. UEFA'da bunu karışmazlar.



Hakem, gelecek hafta maçını bu MHK'den alacak. MHK'nin dediğini yapmak zorunda. MHK'nin dediğini yaptık."



