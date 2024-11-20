Deniz Çoban: 'Oyundan atılmalıydı'

Deniz Çoban, Fanatik'te A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ ile deplasmanda oynadığı maçı değerlendirdi.



Çoban, Karadağ'dan Nikola Sipsic'in oyundan atılması gerektiğini söyledi.



Deniz Çoban'ın değerlendirmeleri şu şekilde:



"Maçın İsviçreli hakemi Urs Schnyder, ağır saha ve zemin koşullarında oynanan maçta çok fazla kritik pozisyon yaşamadığı bir maç yönetti. Ağır sahada, ikili mücadelelerin çok sık yaşandığı maçta, oyuncuların hakemi zorlayacak hamleleri olmadı. Fakat maçın hakemi oyun kontrolünü sağlamakta zorlandı. Maçta çıkarttığı 12 sarı kartın altı tanesi saha içi gerginliklerde çıktı."



"Hakemin en kritik hatası 61. dakikada yaşandı. Rakip kaleye doğru topla birlikte hareketlenen Arda, Sipcic tarafından taktik bir hamleyle, faulle durduruldu. Bu açık bir sarı karttı. Ancak hakem oralı olmadı. Sipcic'in 42. dakikadan da sarı kartı vardı. Bu dakikada ikinci sarı kartla oyundan atılması gerekirdi."



