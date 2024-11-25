Deniz Çoban: 'Göztepe'nin penaltısı atlandı'

Hakem yorumcusu Deniz Çoban, Beşiktaş - Göztepe maçının hakemi Alper Akarsu ile ilgili yorumlarda bulundu.
İşte Çoban'ın yorumları;
"Beşiktaş - Göztepe maçının tecrübesiz hakemi Alper Akarsu, sahaya yakışıyor. Atletik görüntüsü iyi. Diğer hakemlik özellikleri konusunda zamana ve tecrübeye ihtiyacı olduğu çok belli.
3. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde Svesson, topa yükselen İsmail Köybaşı ile mücadele etmek yerine adil olmayan bir hamle ile Köybaşı'nı bozdu. Hakemin devam kararı bence hatalıydı. Göztepe lehine penaltı verilmesi gerekirdi. Verilmeyen bu penaltı pozisyonun devamında Beşiktaş ilk golünü attı.
32. dakikada Göztepe'nin ikinci golünde ofsayt beklentileri yersizdi. Golde ofsayt yoktu.
38. dakikada Solet Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldı. Sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Musrati'nin rakibine belli belirsiz bir teması var. Ancak topla net bir şekilde oynuyor. Solet şanssız şekilde sakatlanıyor. Ben hakemin devam kararını doğru buluyorum."
İşte Çoban'ın yorumları;
"Beşiktaş - Göztepe maçının tecrübesiz hakemi Alper Akarsu, sahaya yakışıyor. Atletik görüntüsü iyi. Diğer hakemlik özellikleri konusunda zamana ve tecrübeye ihtiyacı olduğu çok belli.
3. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde Svesson, topa yükselen İsmail Köybaşı ile mücadele etmek yerine adil olmayan bir hamle ile Köybaşı'nı bozdu. Hakemin devam kararı bence hatalıydı. Göztepe lehine penaltı verilmesi gerekirdi. Verilmeyen bu penaltı pozisyonun devamında Beşiktaş ilk golünü attı.
32. dakikada Göztepe'nin ikinci golünde ofsayt beklentileri yersizdi. Golde ofsayt yoktu.
38. dakikada Solet Beşiktaş ceza sahasında yerde kaldı. Sakatlanarak sahayı terk etmek zorunda kaldı. Musrati'nin rakibine belli belirsiz bir teması var. Ancak topla net bir şekilde oynuyor. Solet şanssız şekilde sakatlanıyor. Ben hakemin devam kararını doğru buluyorum."