Deniz Çoban: 'Fenerbahçe'ye bu pozisyonda penaltı verilmezdi'

Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya geldiği mücadelede sarı-lacivertli oyuncuların çok itiraz ettiği bir penaltı pozisyonu yaşandı.



84. dakikada sol kanattan içeri sokulan Pelkas'ın ortasında Thiam topu almak isterken Sousa'yla girdiği ikili mücadele sonrası yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır, ikili mücadele sonrasında Gaziantep lehine faul kararı verdi ve sarı-lacivertli oyuncular Çakır'a uzun süre itiraz etti.



DENİZ ÇOBAN: "PENALTI HATALI OLURDU"



Pozisyonu beIN Sports'ta değerlendiren Deniz Çoban, "Gaziantepsporlu oyuncu hamleyi yapıp topa vurmayı başarıyor, rakibine diziyle çok küçük bir teması oluyor, hatta bir açıdan hiç teması olmadığı da görülüyor. Burada penaltı verilmesinin hatalı olacağını düşünüyorum, oyunun devam etmesi doğru olurdu, Gaziantepli oyuncuya yapılan bir faul de yok. Thiam'a çok küçük bir temas varsa dahi, hareketlerini kısıtlayacak, yere düşmesine neden olacak bir pozisyon değil. " yorumunu yaptı.



"YÜKSELMESİNE MANİ DEĞİL"



Deniz Çoban, Thiam'in Mirallas ile girdiği ikili mücadele sonrasında yerde kaldığı pozisyon için ise, "Oyuncu rakibini bence hissetmiyor, topun arkaya düşeceğini düşünerek dönüp koşmayı düşünüyor. Ben penaltı olduğunu düşünmüyorum. Thiam'ın da bir penaltı beklentisi yok, ben devam kararının doğru olduğunu düşünüyorum. Yükselmesine mani olsaydı anlardık." değerlendirmesini yaptı.



