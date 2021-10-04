Deniz Çoban: "Eyüpspor - Manisa FK maçında kural hatası"

TFF 1.Lig'de Eyüpspor sahasında Manisa FK'yı 3-2 yendiği maçta kural hatası iddiası olduğu iddia edildi. Eski hakem Deniz Çoban hakem son dakika golünde hata yaptığını vurguladı.

Abone Ol
Deniz Çoban: 'Eyüpspor - Manisa FK maçında kural hatası'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
04 Ekim 2021 12:50
TFF 1.Lig'in 8. haftasında Eyüpspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçta kazanan taraf Eyüpspor oldu. İstanbul ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, 90. dakikada attığı üstünlük golü tartışma konusu oldu.

Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 90. dakikada Eyüpspor'un Enes Keskin ile bulduğu golde hakemin kural hatası yaptığını açıkladı.

Deniz Çoban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

▪️Dün oynanan Eyüpspor-Manisaspor maçı…

Maçta 90.dakika…

▪️Hakem Alper Çetin önce penaltı düdüğü çalıyor.

▪️Düdük çalındığında top henüz kaleye girmemiş, oyun alanında!

▪️Top düdük sesinden sonra kaleye giriyor. Hakem buna rağmen gol kararı veriyor.


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.