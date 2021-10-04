Deniz Çoban: 'Eyüpspor - Manisa FK maçında kural hatası'

TFF 1.Lig'in 8. haftasında Eyüpspor sahasında Manisa FK ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu geçen maçta kazanan taraf Eyüpspor oldu. İstanbul ekibi sahadan 3-2'lik galibiyetle ayrılırken, 90. dakikada attığı üstünlük golü tartışma konusu oldu.



Eski hakem Deniz Çoban sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, 90. dakikada Eyüpspor'un Enes Keskin ile bulduğu golde hakemin kural hatası yaptığını açıkladı.



Deniz Çoban paylaşımında şu ifadelere yer verdi:



▪️Dün oynanan Eyüpspor-Manisaspor maçı…



Maçta 90.dakika…



▪️Hakem Alper Çetin önce penaltı düdüğü çalıyor.



▪️Düdük çalındığında top henüz kaleye girmemiş, oyun alanında!



▪️Top düdük sesinden sonra kaleye giriyor. Hakem buna rağmen gol kararı veriyor.



