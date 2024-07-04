Deniz Çoban: 'Dias kusursuz bir maç yönetti'

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldiği Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvadaki hakem yönetimlerinden ağzı yanan Millilerimizin bu mücadelesinde Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias, düdük çaldı.A Milli Takımımızın F Grubu'nda oynadığı Portekiz ve Çekya maçlarının hakem yönetimleri tepkilere neden olmuştu. Portekiz karşılaşmasının hakemi Felix Zwayer'in maç içerisindeki takdir haklarını kullanımı, maç sonunda oyuncularımızın da tepkilerine konuydu. Çekya maçında ise Istvan Kovacs'ın özellikle faul şüphesi olan pozisyonda rakibimizin attığı gole ilişkin kararı çok tartışılmıştı.Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias'ın düdük çalacağı açıklanmıştı. Portekizli hakemin yönettiği maçlarda şanssız bir tabloya sahiptik. Milli Takımımız ve kulüp takımlarımız, Dias yönetiminde çıktığı maçların tamamını kaybetmişti. Avusturya karşısında ise Millilerimiz, bu şanssızlığı kırarken Portekizli hakemin yönetimi de takdir gördü.Deniz Çoban, Millilerimizin Avusturya mücadelesinde düdük çalan Artur Soares Dias'ın yönetimini şu ifadelerle değerlendirdi: