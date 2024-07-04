Deniz Çoban: "Dias kusursuz bir maç yönetti"
Deniz Çoban, EURO 2024'te A Milli Takımımızın Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçı yöneten Artur Soares Dias'ın performansını değerlendirdi.
A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Son 16 Turu'nda karşı karşıya geldiği Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı. Turnuvadaki hakem yönetimlerinden ağzı yanan Millilerimizin bu mücadelesinde Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Artur Soares Dias, düdük çaldı.
ZWAYER VE KOVACS TEPKİ ÇEKMİŞTİ
A Milli Takımımızın F Grubu'nda oynadığı Portekiz ve Çekya maçlarının hakem yönetimleri tepkilere neden olmuştu. Portekiz karşılaşmasının hakemi Felix Zwayer'in maç içerisindeki takdir haklarını kullanımı, maç sonunda oyuncularımızın da tepkilerine konuydu. Çekya maçında ise Istvan Kovacs'ın özellikle faul şüphesi olan pozisyonda rakibimizin attığı gole ilişkin kararı çok tartışılmıştı.
DIAS YÖNETİMİNDE GALİBİYETİMİZ YOKTU
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias'ın düdük çalacağı açıklanmıştı. Portekizli hakemin yönettiği maçlarda şanssız bir tabloya sahiptik. Milli Takımımız ve kulüp takımlarımız, Dias yönetiminde çıktığı maçların tamamını kaybetmişti. Avusturya karşısında ise Millilerimiz, bu şanssızlığı kırarken Portekizli hakemin yönetimi de takdir gördü.
DENİZ ÇOBAN: "KUSURSUZ BİR MAÇ YÖNETTİ"
Deniz Çoban, Millilerimizin Avusturya mücadelesinde düdük çalan Artur Soares Dias'ın yönetimini şu ifadelerle değerlendirdi:
"Maçın Portekizli hakeminin kusursuz bir maç yönettiğini düşünüyorum. Sağanak yağmur altında oynanan, ikili mücadelelerin sıklıkla yaşandığı maçta Dias, maç boyu kontrolü sürekli elinde bulundurdu. Kartlarını yerinde ve zamanında kullandı. Basit temaslara düdük çalmadı ve oyunun tempo kazanmasına katkı sağladı. Oyuncuların iyi niyeti de işini kolaylaştırdı. Sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların da saygısını kazanan bir yönetim sergileyen Portekizli, son düdüğü çaldığında tartışılacak bir kararı olmadı. Maç sonu çeyrek final biletini alan Milli Takımımız'ı kutluyor, final yolunda başarılar diliyorum."
ZWAYER VE KOVACS TEPKİ ÇEKMİŞTİ
A Milli Takımımızın F Grubu'nda oynadığı Portekiz ve Çekya maçlarının hakem yönetimleri tepkilere neden olmuştu. Portekiz karşılaşmasının hakemi Felix Zwayer'in maç içerisindeki takdir haklarını kullanımı, maç sonunda oyuncularımızın da tepkilerine konuydu. Çekya maçında ise Istvan Kovacs'ın özellikle faul şüphesi olan pozisyonda rakibimizin attığı gole ilişkin kararı çok tartışılmıştı.
DIAS YÖNETİMİNDE GALİBİYETİMİZ YOKTU
Avusturya ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Portekiz'den hakem Artur Soares Dias'ın düdük çalacağı açıklanmıştı. Portekizli hakemin yönettiği maçlarda şanssız bir tabloya sahiptik. Milli Takımımız ve kulüp takımlarımız, Dias yönetiminde çıktığı maçların tamamını kaybetmişti. Avusturya karşısında ise Millilerimiz, bu şanssızlığı kırarken Portekizli hakemin yönetimi de takdir gördü.
DENİZ ÇOBAN: "KUSURSUZ BİR MAÇ YÖNETTİ"
Deniz Çoban, Millilerimizin Avusturya mücadelesinde düdük çalan Artur Soares Dias'ın yönetimini şu ifadelerle değerlendirdi:
"Maçın Portekizli hakeminin kusursuz bir maç yönettiğini düşünüyorum. Sağanak yağmur altında oynanan, ikili mücadelelerin sıklıkla yaşandığı maçta Dias, maç boyu kontrolü sürekli elinde bulundurdu. Kartlarını yerinde ve zamanında kullandı. Basit temaslara düdük çalmadı ve oyunun tempo kazanmasına katkı sağladı. Oyuncuların iyi niyeti de işini kolaylaştırdı. Sarı kartların doğru olduğunu düşünüyorum. Oyuncuların da saygısını kazanan bir yönetim sergileyen Portekizli, son düdüğü çaldığında tartışılacak bir kararı olmadı. Maç sonu çeyrek final biletini alan Milli Takımımız'ı kutluyor, final yolunda başarılar diliyorum."
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|S
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|Av.
|P
|1
|Almanya
|3
|2
|1
|0
|8
|2
|6
|7
|2
|İsviçre
|3
|1
|2
|0
|5
|3
|2
|5
|3
|Macaristan
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|4
|İskoçya
|3
|0
|1
|2
|2
|7
|-5
|1